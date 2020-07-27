ODTÜ'den salgın dönemine özel çevrim içi tercih fuarı

ODTÜ'nün hazırladığı fuarda, üniversite adayları için drone görüntüleri ile canlı kampüs turu yapılacak.

ODTÜ, salgın nedeniyle kampüsünde ağırlayamadığı aday öğrencilere yönelik ilk kez drone görüntüleri eşliğinde canlı kampüs turlarının yapılacağı ve üniversite hakkında her türlü soruya yanıt bulunabilecek sanal tercih fuarı düzenleyecek.

Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek fuar, "https://www.tercihfuari.metu.edu.tr" internet 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, salgın sürecinin yarattığı değişim ve dönüşüm çerçevesinde birçok alanda yaşanan sanallaşmanın üniversitelerin tanıtım faaliyetlerine de yansıdığını ifade etti.

20'DEN FAZLA CANLI YAYIN

Üniversitenin öğretim üyelerinin nisan ayından beri öğrencilerinin ve Oxford ve UC Berkeley gibi dünya çapında üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdüren firmalarda, kurum ve kuruluşlarda üst düzey görevler üstlenen mezunların yer aldığı, 20'den fazla canlı yayınla aday öğrencilere meslek tanıtımlarında destek olduklarını hatırlatan Kök, bu yayınların ODTÜ YouTube hesabından erişilebilir olduğunu anlattı.

"ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE EN HIZLI ADAPTASYONU SAĞLADIK"

Özellikle çevrim içi eğitim konusunda en hızlı adaptasyonu sağlayan üniversite olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kök, "ODTÜ, kendi tasarladığı www.tercihfuari.metu.edu.tr sanal fuar sayfası ile aday öğrencilerin ve ailelerinin meslek tanıtımları ve üniversite hayatı ile ilgili tüm sorularını cevaplayacak. ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kampüsünden de öğretim üyeleri fuarda yer alacak." dedi.

Kök, yarın başlayacak ve üç gün sürecek fuarda adayların 10.00-20.00 saatleri arasında canlı destek hattıyla hem Ankara hem Kuzey Kıbrıs kampüslerinde tüm lisans programları hakkında merak ettiklerini bölümlerde görevli akademisyenler ile araştırma görevlilerine sorabileceklerlerini aktardı.

BÖLÜMLERİN VE YURTLARIN 360 FİLMLERİ

Sanal fuarda, bölümlerin yanı sıra, üniversite ile ilgili genel konular, burslar, öğrenci topluluklarına yönelik tanıtım sunumları da yapılacağını dile getiren Kök, şunları kaydetti:

"Hazırlanan aday öğrenci sayfası üzerinden bölümlerin ve yurtların 360 derece filmlerine ulaşılabilecek. Fuar sırasında, tüm bölümlerden öğretim üyelerinin katılacağı randevu esasına dayalı canlı video görüşmeleri de yapmak mümkün olacak. Rektör Danışmanı Doç.Dr. Eren Kalay tarafından üniversiteyle ilgili merak edilenlerin yanıtlanacağı bir soru-cevap bölümünün de yer alacağı fuarda, ayrıca ODTÜ tarafından yine bir ilk gerçekleştirilecek ve drone görüntüleri ile canlı kampüs turu yapılacak. Ağustos ayında ise, tercih dönemi sonuna kadar, https://adayogrenci.metu.edu.tr/ adresinde duyurulacak programla, ODTÜ'nün Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri hakkında bilgi vermeye devam edilecek."