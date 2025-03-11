Öğrencilerinin bağımlılığa karşı farkındalık şiirini şarkıya uyarladılar

AA & Ensonhaber

Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir sanat projesi hayata geçirildi. Yeşilay Kulübü Danışmanı ve rehber öğretmen Elif Yıldız öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler bağımlılık temalı şiirler kaleme aldı. Farklı bakış açılarıyla yazılan bu şiirler, müzik öğretmeni Dilara Yener'in besteleriyle şarkıya dönüştü.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emir Demirci'nin de desteğiyle 19 öğrencinin katılımıyla “Yeşilay’ın Işığında” isimli şarkı hazırlandı. Çalışmanın görselliğini güçlendirmek için okul ve çevresindeki Kavala Mahallesi’nde yaklaşık 3,5 dakikalık bir klip çekildi.

"SANATLA BAĞIMLILIĞA KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ VERDİK"

Projeye öncülük eden Elif Yıldız, Yeşilay Kulübü öğrencileriyle birlikte bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Teknoloji ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için lise öğrencilerine ilham vermeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldız, sürecin yaklaşık 4 ay sürdüğünü dile getirdi:

Bu projeyi büyük bir keyifle gerçekleştirdik. Hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ve okul yönetimimiz büyük destek verdi. Sanatın gücünü kullanarak, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek istedik ve ortaya anlamlı bir çalışma çıktı.

Gençlerin boş zamanlarını sanat, edebiyat ve spor gibi faydalı alanlarla değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Boş vakti olan bireyler zararlı alışkanlıklara yönelmeye daha yatkın olabiliyor. Biz çocuklarımızı ne kadar bilinçlendirici ve yaratıcı etkinliklerle buluşturursak, onları o kadar sağlıklı bir geleceğe hazırlamış oluruz.

"TAMAMEN KENDİ ÇABAMIZLA ORTAYA ÇIKARDIK"

Projede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emir Demirci ise öğrencilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç kazanmalarına yardımcı olmanın gurur verici olduğunu belirtti. Klip çekimlerinde okulun iç mekanlarının yanı sıra Kavala Mahallesi'nin doğal güzelliklerinden de yararlandıklarını dile getiren Demirci, öğrencilere ses eğitimi verildiğini ve bu sürecin onları sanata daha da yakınlaştırdığını aktardı.

Projede aktif rol alan öğrencilerden Yağız Erdoğan, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Yeşilay gönüllüsü olduğunu ve klipte üç arkadaşıyla rap müzik söylediğini belirtti:

Bağımlılık konusunda farkındalık yaratmak için çok keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. Sanat aracılığıyla topluma mesaj vermek bizim için büyük bir deneyim oldu.

Yeşilay Kulübü üyesi Elif Şirin ise projede gönüllü olarak yer almaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Her hafta farklı etkinliklerle dolu bir süreç geçiriyoruz. Bu klibi tamamen kendi emeğimizle ortaya çıkardık ve bu bizim için çok değerli" sözleriyle duygularını paylaştı.

Sanat ve müziğin bağımlılıkla mücadelede nasıl güçlü bir araç olabileceğini gösteren bu proje, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyduğu ve topluma anlamlı bir mesaj verdiği ilham verici bir çalışma olarak öne çıktı.