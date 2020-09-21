Hatay’da farklı okullarda görev yapan bir grup öğretmenin, öğrencileri için söylediği şarkı büyük beğeni topladı.

Hataylı olan Selami Şahin’in ‘Özledim’ adındaki şarkısının sözlerini değiştirerek öğrencileri için uyarlayan öğretmenler, çalıştıkları okullarda videolar çekerek klip hazırladı.

ŞARKI BEĞENİLDİ

Öğretmenlerin öğrencileri için söyledikleri şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kişi tarafından paylaşılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Ayrıca video klip çekilirken kamera arkasında da birçok öğretmen yer aldı. Klibin sonunda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi VİDEO