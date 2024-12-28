Okul öncesi müzik eğitimi veren ilk devlet okulu açıldı

AA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ''Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi''nin açılış programı, Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda gerçekleşti.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, özellikle 4-6 yaşlardaki çocukların kazanımlarının, onların ömür boyu kodlarına işlenen ve geleceklerinde önemli rol oynayan ana eğitim unsurları olduğunu söyledi.

AKADEMİK ALANIN DIŞINDA DA GELİŞİM İÇİN

Çocukların akademik eğitimin dışında diğer alanlarda da kendilerini geliştirmelerini istediklerini vurgulayan Kaya, ''Yürüttüğümüz 'İstanbul'da Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi kapsamında geçen yıl 196 okulumuza istedikleri tüm enstrümanlar, belki de gelmeyecek diye düşündükleri piyanoya kadar ne istedilerse teslim edildi.'' ifadesini kullandı.

"İSTANBUL'DA 3 MİLYON ÖĞRENCİ VAR"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de İstanbul'da 3 milyon öğrenci ve 175 bin öğretmen olduğunu belirterek, "3 milyonla sadece İstanbul'u, Türkiye'yi değil dünyayı değiştirecek, dönüştürecek bir güce, niteliğe ve beşeri sermayeye sahibiz.'' dedi.

"OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ BİR İLK"

Bugün çok değerli bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını belirten Yentür, ''28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış bir müzik eğitimi programımız var. Bir devlet okulunda, bir program olarak Türkiye'de ilk, okul öncesindeki müzik eğitimine Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda inşallah başlıyoruz." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 160 BİN ÖĞRENCİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle bir değişim ve dönüşüm yaşandığını anlatan Yentür, okul öncesi eğitim hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

İstanbul'da 2 bin 134 kurumumuzda okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki ana sınıfları dediğimiz dersliklerde 160 bin öğrencimiz zorunlu eğitime tabi olmayan okul öncesi eğitimi almaktadır. Sayın Valimizin öncülüğünde İstanbul'da ilkokul birinci sınıfa başlamadan müracaat eden her vatandaşımızın çocuğuna, özellikle 5 yaşta okul öncesi eğitimi her türlü imkanı sunarak vermeye hazır olduğumuzu, kapasitemizin buna uygun olduğunu ifade etmek istiyorum.