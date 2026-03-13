Okullarda ikinci dönem ara tatili bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te, yarıyıl tatilini de 19-30 Ocak 2026'da yaptı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ikinci dönem ara tatiline çıkacak.

Ramazan Bayramı da 9 günlük tatilin son günlerine denk geliyor.

SEMİNERLER ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK

Tatil süresince öğretmenlerin seminerleri çevrimiçi yapılacak.

Öğrenciler için ders zili 23 Mart Pazartesi günü yeniden çalacak.

8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026'da sona erecek.

HAZİRANDA LGS VE YKS VAR

8. ve 12. sınıf öğrencileri bu yıl da sınava girecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak.

Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da olacak.