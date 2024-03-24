Okullarda yeni dönem başladı! Öğretmen-veli randevuları dijital ortamda Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni bir kararla velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi.

AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir karar aldı.

MEB’in aldığı yeni kararla birlikte okul müdürü ve öğretmenlere randevu sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek.

Bundan sonra artık, dijital ortamda e-devlet platformunu kullanan bir veli, sistem üzerinden okul müdürü ya da öğretmenle randevu alarak görüşebilecek.

Uygulama ile birlikte velilerin eğitimcilerle görüşmesi bir plan dahilinde olabileceği için, veliler okullara gittiklerinde uzun beklemeler yaşamayacak ve eğitimciler de öğrencilerine daha kaliteli vakit ayırabilecekler.

Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

Birçok Batı ülkesinde uygulanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

"Veli randevu sistemi" ile zaman ayırlaması yapılacak

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

Öğretmenlerin boş zaman dilimlerine göre randevu alınıyor

Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

E-devlet kullanıcısından giriliyor

Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor.

Öğretmenlerin müsaitlik tablosuna göre randevu

Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

Aktif ve eski randevular da takip edilebilecek

Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.

Okullar sayfalarında sistemle ilgili yönlendirme yapmaya başladı:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)