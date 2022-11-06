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    Ortaöğretim KPSS başladı

    Ortaöğretim mezunlarının kamu personeli olmak için sınav maratonu bugün saat 10.15'te başladı.
    • 06.11.2022 - 10:45
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    Ortaöğretim KPSS başladı

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 208 sınav merkezinde uygulanıyor.

    120 soruya 130 dakika

    Sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre veriliyor.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-KPSS Ortaöğretim başladı.

    1 milyon 180 bin 345 aday katıldı

    KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenleniyor.

    KPSS

    Sınav alanlarında 168 bin 656 görevli bulunuyor

    Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştiriliyor. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer alıyor.

    Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.


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