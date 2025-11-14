AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.

Binlerce adayın ter dökeceği sınavların tarihleri de yapılan duyuru ile netleşmiş oldu.

Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine, kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Ayrıca açıklana takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. “ ifadelerini kullandı.

KPSS OTURUMLARI EYLÜLDE YAPILACAK

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimine göre:

MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 1 Mart

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20–21 Haziran

Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 Temmuz

KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 Eylül

KPSS Alan Bilgisi: 12–13 Eylül

KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.