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    ÖSYM Başkanı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 14:00
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    ÖSYM Başkanı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin sürdüğünü açıkladı.

    Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını belirten Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "SİZİ ANLIYORUM VE HEYECANINIZI PAYLAŞIYORUM"

    "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

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