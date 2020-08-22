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- ÖSYM Başkanı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
ÖSYM Başkanı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.
- İHA
- 22.08.2020 - 14:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin sürdüğünü açıkladı.
Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını belirten Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"SİZİ ANLIYORUM VE HEYECANINIZI PAYLAŞIYORUM"
"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."