ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) çok sayıda adayın heyecanla beklediği haber geldi...
Yapılan açıklamada, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
ADAYLAR, SINAV SONUÇLARINA ÖSYM'NİN ADRESİNDEN ERİŞEBİLECEK
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
SINAV CEVAP KAĞITLARINA 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİM
Öte yandan, sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecek.
Adaylar ayrıca, soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebilecek.