ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/3 İngilizce) sonuçlarının açıklandığı ve sınavın cevap kağıtları ile aday cevaplarının da 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.