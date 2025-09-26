ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden düzenliyor

ÖSYM, hafta sonu 3 sınav birden yapacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde 47 salonda İngilizce dilinde düzenlenecek.

Cumartesi saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı, 17 ilde 18 sınav merkezinde yapılacak.

SINAVLAR İÇİN 60 BİNA KULLANILACAK

Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.

Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavlar test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak.

Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

E-YDS 27 EYLÜL'DE, İYOS ve HMGS/2 23 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış olanlar girebilecek.

İdari Yargı Ön Sınavı'na ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.

E-YDS sonuçları 27 Eylül'de, İYOS ve HMGS/2 sonuçları ise 23 Ekim'de açıklanacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

22 BİN 773 ADAY TER DÖKECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada sınavlara 22 bin 773 adayın katılacağını belirterek, "HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, İYOS uygulamasına 1267, e-YDS/10 uygulamasına ise 5 bin 266 aday başvurdu. Sınavlarda 70 engelli adayımız ter dökecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı.

Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim." dedi.