ÖSYM: YDS başvuruları başladı

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) için başvurular, 22-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

ÖDEME İLE BAŞVURU TAMAMLANACAK

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen başvuru ücreti, bankalardan veya ÖSYM'nin online ödeme sisteminden ödenebiliyor. Ödeme yaptıktan sonra başvuru tamamlanmış oluyor.