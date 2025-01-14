Özel okul fiyatları cep yakıyor: Gelecek dönem 2 milyon lira olması bekleniyor

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda ara sınıflar için tavan zam oranı yüzde 54 ile sınırlandırdı.

Ancak birçok okul, tavan sınırına da uymuyor.

900 BİN LİRAYI BULDU

Erken kayıt dönemi başlarken bazı özel okulların ücretleri de belli oldu.

Yıllık 200 bin liradan başlayan 900 bin liraya kadar çıkan ücretler var.

VELİLER İSYAN EDİYOR

Bunlara yemek, kırtasiye, servis ve diğer ek ücretler de eklenince 1 milyon lirayı aşan fiyatlar ortaya çıkıyor.

Veliler ise bu artışa sayfaları üzerinden isyan etti.

ÜCRET ARTIŞI DAHA FAZLA OLABİLİR

Özel okullardaki fiyat sınırlaması 1, 5, 9 ve anasınıfları için geçerli değil.

Veliler bu kademedeki sınıflar için çok daha fazla ücret beklediklerini söylüyor.

Özel okullardaki yemek ve servislerde de bu tavan zam oranı geçerli değil.

Bazı okullarda KDV dAhil yemek ücreti yıllık 150 bin TL'yi geçti.