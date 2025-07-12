Rize'de LGS'de tam puan aldı: İdeallerim vatanımı, dinimi ileriye götürmek

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları dün açıklandı.

Heyecanlı bekleyişin ardından, sınav sonucunda toplamda 719 öğrenci 500 tam puan alarak başarıya ulaştı.

Bunlardan biri de Rize'de yaşayan Mahmut Ali Genç oldu.

"GÜNDE 6 SAAT DERS ÇALIŞTIM"

Rize'de LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

"VATANIMI, MİLLETİMİ, DİNİMİ DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİM"

Genç, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." dedi.

"İMAMHATİP LİSESİNDE OKUMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç, "Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.

"HEM OKULUMUZ HEM DE AİLEMİZ ADINA MUTLU OLDUK"

Genç'in mezun olduğu okulun müdür yardımcısı da olan babası Selmani Genç ise "Hem okulumuz hem de ailemiz adına çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Okuldaki eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Genç, şunları kaydetti: