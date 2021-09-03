Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitimin tarihi beli oldu

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yüz yüze eğitimin tarihi beli oldu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

Kastamonu Valiliği’nden yüz yüze eğitim tarihi ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Vali Avni Çakır başkanlığında toplandığı ifade edildi.

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN ÇALIŞMALARIN DEVAM ETMESİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

BOZKURT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM 20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

"Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde başlanılması planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."