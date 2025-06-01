Şırnak’ta öğrencilerin keçi sağma deneyimi

İHA

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Şehri Nuh Anaokulu’nda özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul bahçesine getirilen kıl keçisi aracılığıyla öğrencilere süt sağımı uygulamalı olarak gösterildi. Görevlilerin desteğiyle bazı çocuklar keçi sağmayı bizzat deneyimleme şansı buldu.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ, HEM DE DOĞAYLA YAKINLAŞTI

Yetkililer, bu etkinlikle süt üretiminin kaynağını tanıtmayı ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Öğrencilerin keçiye gösterdiği ilgi, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Hem eğlenen hem de hayvancılıkla ilgili temel bilgileri yerinde öğrenen çocuklar, doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.

Öğretmenler, etkinliğin çocuklarda tarım ve hayvancılığa dair bilinç ve farkındalık oluşturduğunu belirtirken, veliler de bu anlamlı organizasyon için Tarım İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.