SON DAKİKA! 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor

Öğrencilerine kavuşmayı, atanmayı bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

BAKAN TEKİN'DEN SÜRECE DAİR PAYLAŞIM

20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır.



Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.