SON DAKİKA! İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul kar altında...

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonucu Megakent beyaza büründü..

Karın şiddetini artırmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni bir duyuru geldi.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

AFAD İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Vali Gül, yarın itibariyle şehirde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:

Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının yer yer kuvvetli, kentin kuzey ve yüksek yerlerinde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olmasını bekliyoruz.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.



Bu gece 00.00 itibariyle kuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır.