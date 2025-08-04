Tercih dönemi geldi: İşte özel üniversitelerde hukuk ve tıp bölümü fiyatları

Üniversite hayali kuranların hayallerine kavuşmasına sadece günler kaldı.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih dönemi resmen başladı.

ÖSYM, tercih döneminin başlamasıyla birlikte resmi tercih kılavuzunu ve tercih ekranını erişime açtı.

1 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 13 Ağustos'ta sona erecek.

Şimdi ise sadece adaylarda değil ailelerde tatlı bir heyecan var.

TERCİH HEYECANI BAŞLADI

Bu süreçte vakıf üniversitelerine yerleşmeyi bekleyenlerin kıstaslarından biri de puan ve başarı sıralamasının yanında eğitim ücretleri.

Bazı üniversiteler başarı sıralamasına ve ilk tercih olma durumuna göre yüzde 25’ten, yüzde 100’e kadar burs olanağı sunsa da barınma desteği, yemek bursları ve akademik başarı bursları da fark oluşturuyor.

Vakıf üniversiteleri, öğrencilere ek indirim sağlamak için farklı kriterleri dikkate alıyor.

EN PAHALI BÖLÜMLER TIP VE HUKUK

Bazı üniversiteler, adayın ilk üç tercihinde yer verilmesini, bazıları ise öğrencinin yerleştiği tercih sırasından bağımsız olarak, önceki tercihlerin kendi üniversitelerinden olmasını şart koşuyor.

Fiyat çizelgesinde ise en yüksek eğitim ücretine tıp hukuk bölümleri sahip.

Biz de sizler için vakıf üniversitelerindeki bu bölümlerin fiyatlarını derledik.

İşte vakıf üniversitelerindeki tıp ve hukuk bölümlerinin ücretleri:

TIP FAKÜLTELERİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Acıbadem Üniversitesi: %50 burslu 1 milyon 175 bin TL

Koç Üniversitesi: %50 burslu 1 milyon 185 bin TL

Bahçeşehir Üniversitesi: %50 burslu 966 bin TL

İstanbul Medipol Üniversitesi: %50 burslu 880 bin TL / tercih indirimli 660 bin TL

Ankara Medipol Üniversitesi: %50 burslu 925 bin TL / tercih indirimli 693 bin 750 TL

Başkent Üniversitesi: 1 milyon 480 bin TL / %50 burslu 740 bin TL

Bezm-i Alem Üniversitesi: %50 burslu 732 bin TL

Nişantaşı Üniversitesi: 1 milyon 439 bin TL / tercih indirimli 957 bin 534 TL

Maltepe Üniversitesi: 1 milyon 457 bin TL / %50 burslu 728 bin 750 TL

Yeditepe Üniversitesi: 1 milyon 705 bin TL / %50 burslu 852 bin 500 TL

İstinye Üniversitesi: %50 burslu 750 bin TL

HUKUK FAKÜLTELERİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Ankara Medipol Üniversitesi: %50 burslu 540 bin TL / tercih indirimli 405 bin TL

Bahçeşehir Üniversitesi: 1 milyon 334 bin TL / %50 burslu 667 bin TL

Başkent Üniversitesi: 990 bin TL

İstanbul Medipol Üniversitesi: %50 burslu 485 bin TL / tercih indirimli 363 bin 750 TL

Koç Üniversitesi: 1 milyon 590 bin TL / %50 burslu 795 bin TL

Maltepe Üniversitesi: 990 bin TL / %50 burslu 495 bin TL

TOBB: 930 bin TL / %50 burslu 465 bin TL

Ufuk Üniversitesi: 750 bin TL

Yeditepe Üniversitesi: 1 milyon 320 bin TL / %50 burslu 660 bin TL