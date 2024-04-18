Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu..
Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Can kaybının yaşanmadığı depremde cami, köy evleri ve ahırlarda hasar oluştu..
Korku ve paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı..
1 gün okullar tatil
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında deprem nedeniyle il genelinde tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Evlerinde kalmak istemeyenler için hazırlıklar yapıldı
Vali Hatipoğlu, ayrıca evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için yurt, spor salonu ve misafirhanelerde hazırlıkların yapıldığını da duyurdu:
Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek.
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