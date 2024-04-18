Tokat'ta deprem nedeniyle okullar tatil edildi Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu..

Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremde cami, köy evleri ve ahırlarda hasar oluştu..

Korku ve paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı..

1 gün okullar tatil

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında deprem nedeniyle il genelinde tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Evlerinde kalmak istemeyenler için hazırlıklar yapıldı

Vali Hatipoğlu, ayrıca evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için yurt, spor salonu ve misafirhanelerde hazırlıkların yapıldığını da duyurdu: