TÖZOK'tan özel okulların ücretlerine yapılacak zamla ilgili açıklama

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK) yapılan açıklamada, "2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62,98 olduğu görülmektedir" denildi.

Türkiye, yeni yıla peş peşe gelen zam haberleriyle girerken, velilerin gözü okul ücretlerine yapılacak zam oranına çevrildi.

Veliler, "2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK) geldi.

FİYAT ARTIŞ ORANI YÜZDE 62,98 OLDU

TÖZOK tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı.

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."