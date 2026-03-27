Elazığ'da akran zorbalığına karşı örnek adım: Öğrenciler 'dostluk sözleşmesi' imzaladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kaymakamlık himayesinde yürütülen “Keban’da Çocuklar Sevgiyle Büyüyor Projesi” kapsamında akran zorbalığıyla mücadele için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan proje çerçevesinde ilçedeki tüm okullarda öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Eğitim programları, bilgilendirici film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle öğrenciler arasında nezaket kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERDEN "DAYANIŞMA VE DOSTLUK" SÖZÜ

Proje kapsamında hazırlanan “dayanışma ve dostluk sözleşmesi”, öğrenciler tarafından imzalanarak hayata geçirildi.

Sözleşmeyle öğrenciler; arkadaşlarına karşı saygılı davranma, alay etmemek, empati kurmak, başarıyı takdir etmek ve sorunları konuşarak çözmek gibi temel değerleri benimseyeceklerine söz veriyor.

"HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR OKUL İKLİMİ OLUŞTURMAK"

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, akran zorbalığının dünya genelinde giderek büyüyen bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Emre, akran zorbalığının çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirterek şunları söyledi:

Amacımız öğrencilerin kendilerini hem fiziksel hem de duygusal olarak güvende hissettikleri, okul aidiyetlerinin güçlü olduğu bir ortam oluşturmak. Bu kapsamda öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize eğitimler verdik. Öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden akran zorbalığına yönelik eğitimler aldı. Sınıf içi etkinlikler, pano çalışmaları ve çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yıl boyunca devam edecek.

"SINIFLAR DAHA HUZURLU HALE GELDİ"

Baraj İlkokulu öğretmenlerinden Bahar Gül, sözleşmenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini dile getirdi.

Gül, proje sayesinde öğrencilerin birbirlerinin duygularına daha duyarlı hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

Sınıf içinde alay etme ve dışlama gibi davranışlar azaldı. Öğrenciler artık sorunlarını konuşarak çözmeye çalışıyor. Özellikle daha içine kapanık çocukların kendilerini daha güvende hissettiklerini görüyoruz

ÖĞRENCİLERDEN PROJEYE DESTEK

Projeye katılan öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Öğrencilerden Sare Berra Özdemir, sözleşme sayesinde arkadaşlarına karşı daha nazik davranmaya çalıştığını belirterek, “Kimseyle alay etmemek, empati kurmak ve başarıyı tebrik etmek için söz verdik. Bu sözleşmeden çok memnunuz” dedi.

Eymen Asaf Gedik ise sözleşmeden sonra arkadaşlarıyla daha iyi anlaştıklarını söylerken, Selim Deniz ve Zehra Aysun da artık sorunları kavga etmek yerine konuşarak çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Proje kapsamında yıl boyunca okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrenciler arasında saygı, empati ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.