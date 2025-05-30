Türk Eğitim-Sen, arife gününün tam gün tatil edilmesini istedi

İHA

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin, 6 Haziran 2025 Cuma gününden 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar olduğu açıklandı.

Eğitimciler, Kurban Bayramı resmi tatilinin tekrar gözden geçirilmesini ve yeni bir karar alınmasını dileyen bir açıklama yayımladı.

"ARİFE GÜNÜ TAM GÜN TATİL OLSUN"

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan açıklamasında, arife gününün yarım gün resmi tatil edildiğini ancak, aslında arifenin tam gün tatil edilmesinin uygun olacağını belirterek şu açıklamada bulundu:

O gün öğleden sonra ya da bayramın birinci günü yüz binlerce memurumuz, ikamet ettikleri şehirden memleketlerine yola çıkacaktır. Oysaki; arife günü sabahı mezarlık ziyareti yapılması dini ve kültürel bir ritüelimizdir. Yine arife günü bayramı geçirecekleri memleketlerinde bayram alışverişi ya da kurbanlık alışverişi yapabilecekleri son tek gündür.

"ARİFE İHTİYAÇLARIN GİDERİLECEĞİ SON FIRSAT"

Belki memleketlerindeki ebeveynlerinin ya da aile büyüklerinin ihtiyaçlarını giderebilecekleri son fırsattır. Bu itibarla arife gününün sadece yarım gün tatil olması bu vecibelerin aksatılmasına neden olacaktır.

"İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARDA YARIM GÜN TATİL AMACA HİZMET ETMİYOR"