Türkiye, dünyada en çok yabancı öğrenciye eğitim veren 10 ülke arasında

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin eğitim ihracatında kaydettiği yükselişi değerlendiren bir açıklama yaptı.

Bakanlık, 2012 yılından bu yana sektöre verdiği desteklerle eğitim hizmetleri ihracatında önemli bir ivme yakalandığını vurguladı.

Bakanlığın faaliyetleri arasında yurt dışı fuarlar, tanıtım heyetleri, marka tescil çalışmaları ve uluslararası üyeliklere destek öne çıktı.

TÜRKİYE EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇEKEN 10 ÜLKE ARASINDA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda uygulanan politikalarla Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Türkiye’nin dünya genelindeki uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı pay, 2020’de yüzde 2,9 iken güncel verilere göre yüzde 3,5’e ulaştı.

2024 YILINDA EĞİTİM SEKTÖRÜNE DESTEK İKİ KAT ARTIRILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, sektör paydaşları tarafından yurt dışı pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuar ve heyet katılımları, tanıtım heyetleri, rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma, acente komisyon ve birim kira, istihdam, uluslararası sıralama, uluslararası kuruluşlara üyelik gibi faaliyetlerine destek verilerek, 2012 yılından beri eğitim sektörü hizmet ihracatımızda farkındalığın oluşmasına önemli katkı sağlamış bulunmaktadır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDEN ALINAN PAY YÜZDE 3,5 SEVİYESİNE ULAŞTI

Hükümetimizin uyguladığı politika, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) koordinasyonunda, Türkiye olarak dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer almaktayız. Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız pay, 2020 yılında yüzde 2,9 iken, bu oran güncel verilere göre yüzde 3,5 seviyesini ulaşmış durumdadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, eğitim sektörümüzün yurtdışında tanıtılması amacıyla Bakanlığımız destekleri ile 2024 yılında Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya’da üniversitelerimizin katılımı ile “Study in Türkiye” markası altında 5 adet milli katılım fuar organizasyonu düzenlenmiş olup, 2024 yılında Eğitim sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 marka TURQUALITY® programı kapsamında desteklenmiştir.

2024-2025 EĞİTİM YILINDA 337 BİNDEN FAZLA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AĞIRLANDI

Ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı bakımından değerlendirme gerçekleştirilse, 2002 yılında yaklaşık 5 bin kadar ve 2012 yılında 31 bin 170 olan ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı, 2024-2025 öğretim yılında 337 bin 119’a yükselmiş olup, 2012’de ülkemize 154 ülkeden öğrenci gelirken, bu sayı 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla 180 ülkeye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak eğitim sektöründe ihracatımızın gelişmesi adına toplantı ve çalıştaylarımız 2025 yılında da devam ederek, sektör paydaşlarımızla birlikte destek mekanizmalarımız etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."