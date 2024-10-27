Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri Koç, Hacettepe ve ODTÜ seçildi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2024-2025 Türkiye Sıralaması" belli oldu.
Koç Üniversitesi, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında, ODTÜ ise tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında yine birinci oldu.
Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması", https://newtr.urapcenter.org internet sitesinden duyuruldu.
DÜNYA GENELİNDEKİ VERİLER KULLANILDI
Üniversitelerin akademik performanslarının sıralandığı "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler kullanıldı.
URAP Türkiye sıralamasında 2009'dan bu yana 9 gösterge kullanılırken, son 2 yılda bu sayı 15'e çıktı.
Sıralamada, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler yer alıyor.
ODTÜ VE KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ
URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler olarak 2 ayrı sıralamanın yapıldığı listelerde 190 üniversite yer aldı.
Tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ODTÜ ilk sırada yer aldı. ODTÜ'yü, İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik üniversiteleri izledi.
Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise birinci Koç Üniversitesi oldu.
Bu üniversiteyi, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri takip etti.
ODTÜ ve Koç Üniversitesi bu sonuçlarla geçen yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu.
GENEL SIRALAMADA KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖNDE
URAP'ın Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci olurken, Hacettepe ikinci, ODTÜ ise üçüncü sırada yer aldı.
SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE
İlk üç üniversitenin ardından sıralama şöyle oluştu:
1- Koç Üniversitesi
2- Hacettepe Üniversitesi
3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
4- Ankara Üniversitesi
5- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
6- İstanbul Üniversitesi
7- Gazi Üniversitesi
8- İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi
9- Sabancı Üniversitesi
10- Ege Üniversitesi
11- Atatürk Üniversitesi
12- Yıldız Teknik Üniversitesi
13- Marmara Üniversitesi
14- Erciyes Üniversitesi
15- Gebze Teknik Üniversitesi
16- Selçuk Üniversitesi
17- Fırat Üniversitesi
18- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
19- Dokuz Eylül Üniversitesi
20- Bilkent Üniversitesi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış