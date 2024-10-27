Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri Koç, Hacettepe ve ODTÜ seçildi

AA

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2024-2025 Türkiye Sıralaması" belli oldu.

Koç Üniversitesi, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında, ODTÜ ise tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında yine birinci oldu.

Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması", https://newtr.urapcenter.org internet sitesinden duyuruldu.

DÜNYA GENELİNDEKİ VERİLER KULLANILDI

Üniversitelerin akademik performanslarının sıralandığı "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında 2009'dan bu yana 9 gösterge kullanılırken, son 2 yılda bu sayı 15'e çıktı.

Sıralamada, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler yer alıyor.

ODTÜ VE KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ

URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler olarak 2 ayrı sıralamanın yapıldığı listelerde 190 üniversite yer aldı.

Tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ODTÜ ilk sırada yer aldı. ODTÜ'yü, İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik üniversiteleri izledi.

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise birinci Koç Üniversitesi oldu.

Bu üniversiteyi, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri takip etti.

ODTÜ ve Koç Üniversitesi bu sonuçlarla geçen yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu.

GENEL SIRALAMADA KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖNDE

URAP'ın Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi yine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci olurken, Hacettepe ikinci, ODTÜ ise üçüncü sırada yer aldı.

SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE

İlk üç üniversitenin ardından sıralama şöyle oluştu:

1- Koç Üniversitesi

2- Hacettepe Üniversitesi

3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

4- Ankara Üniversitesi

5- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

6- İstanbul Üniversitesi

7- Gazi Üniversitesi

8- İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi

9- Sabancı Üniversitesi

10- Ege Üniversitesi

11- Atatürk Üniversitesi

12- Yıldız Teknik Üniversitesi

13- Marmara Üniversitesi

14- Erciyes Üniversitesi

15- Gebze Teknik Üniversitesi

16- Selçuk Üniversitesi

17- Fırat Üniversitesi

18- Sağlık Bilimleri Üniversitesi

19- Dokuz Eylül Üniversitesi

20- Bilkent Üniversitesi