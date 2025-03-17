Türkiye’nin ilk Finans Lisesi Ümraniye'de açılacak

İHA

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde kurulacak SPK Finans Lisesi için protokol imza töreni ve iftar programı gerçekleştirildi. Etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı.

FİNANS VE EKONOMİDE UZMAN BİREYLER YETİŞTİRİLECEK

Protokolle birlikte hayata geçirilecek olan SPK Finans Lisesi, finans ve ekonomi alanlarında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. SPK’nın desteğiyle eğitim dünyasına kazandırılacak bu kurum, öğrencilere güçlü bir akademik altyapının yanı sıra uygulamalı eğitim imkânı da sunarak onları finans sektörüne hazırlayacak. Türkiye’nin finans ve eğitim alanında önemli bir atılım olarak görülen proje, Ümraniye’de geleceğin finans profesyonellerini yetiştirme yolunda kritik bir adım niteliğinde.