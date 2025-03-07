Türkiye'nin üniversite başarısı: Son 5 yılın rekoru kırıldı

AA & Ensonhaber

Yükseköğretim kurumlarını bilimsel performanslarına göre sıralayan dünya çapındaki 11 yetkili kuruluştan biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2024 yılına ait dünya üniversiteleri sıralamasını duyurdu.

Bu sıralama, üniversitelerin akademik başarılarını "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası iş birliği" olmak üzere altı temel göstergeye göre değerlendirdi. Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi bu kriterler doğrultusunda belirlenirken, Türkiye’den 126 üniversite listeye girmeyi başardı.

TÜRKİYE'DEN 126 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Sıralamada Türkiye’den:

İlk 1000'de: 11 üniversite

1001-1500 bandında: 18 üniversite

1501-2000 bandında: 26 üniversite

2001-2500 bandında: 37 üniversite

2501-3000 bandında: 34 üniversite yer aldı.

Son yıllarda artan akademik performansıyla dikkat çeken Türkiye, 2020’de 111, 2021’de 112, 2022’de 118, 2023’te 119 üniversiteyle listede yer alırken, 2024’te 126 üniversite ile en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

URAP’ın sıralamasında, Türkiye’den ilk 1000’e giren üniversiteler şöyle:

Hacettepe Üniversitesi – 573. sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 712. sırada

Ankara Üniversitesi – 760. sırada

İstanbul Üniversitesi – 813. sırada

Koç Üniversitesi – 862. sırada

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 881. sırada

Gazi Üniversitesi – 886. sırada

Ege Üniversitesi – 903. sırada

Atatürk Üniversitesi – 921. sırada

Yakın Doğu Üniversitesi – 977. sırada

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 985. sırada

DÜNYANIN ZİRVESİNDE HARVARD VAR

URAP sıralamasına göre, dünyanın en iyi üniversitesi her yıl olduğu gibi yine Harvard Üniversitesi oldu. Onu Fransa’dan Paris Cite Üniversitesi ve Kanada’dan Toronto Üniversitesi takip etti.

Dünya genelinde ilk 10’da yer alan üniversiteler:

1. Harvard Üniversitesi (ABD)

2. Paris Cite Üniversitesi (Fransa)

3. Toronto Üniversitesi (Kanada)

4. College London Üniversitesi (İngiltere)

5. Zhejiang Üniversitesi (Çin)

6. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi (Çin)

7. Tsinghua Üniversitesi (Çin)

8. Oxford Üniversitesi (İngiltere)

9. Stanford Üniversitesi (ABD)

10. Peking Üniversitesi (Çin)

Öne çıkan detaylardan biri, Çin’in ilk 10’da 4 üniversite ile en fazla temsil edilen ülke olmasıydı. Çin’i ABD ve İngiltere (2’şer üniversiteyle), Fransa ve Kanada (1’er üniversiteyle) takip etti.

Bu yılki sıralamalar, Çin üniversitelerinin giderek yükseldiğini ve küresel akademik rekabetin daha da çeşitlendiğini gözler önüne serdi.