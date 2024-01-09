Velileri üzen haber! Zam sonrasında okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

İstanbul'da dün bir zam gündemi daha oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine zam kararı aldı.
Okul servis ücretlerine zam geldi
Buna göre yüzde 28,09 zam yapılan bir alan da servisler.
Okul servis ücreti zammı, ikinci yarı yıl itibarıyla geçerli olacak.
Bu kapsamda velilerin merak ettiği bir konu daha var. O da kilometre başına ne kadar ödeneceği...
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 300 liradan bin 665 liraya yükseldi.
İşte kilometreye göre fiyat listesi;
0-1 kilometre bin 665
3-5 kilometre bin 926 lira
5-7 kilometre 2 bin 8 lira
7-9 kilometre 2 bin 117 lira
9-11 kilometre 2 bin 451 lira
11-13 kilometre 2 bin 821 lira
13-15 kilometre 2 bin 965 lira
15-17 kilometre 3 bin 199 lira
17-19 kilometre 3 bin 384 lira
19-21 kilometre 3 bin 600 lira
21-23 kilometre 3 bin 750 lira
23-25 kilometre 3 bin 896 lira
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