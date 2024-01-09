Velileri üzen haber! Zam sonrasında okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar... Servis ücretlerine gelen yüzde 28,09 oranındaki zam sonrasında 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 300 liradan bin 665 liraya yükseldi. Geri kalan fiyat listesini sizler için derledik.

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İstanbul'da dün bir zam gündemi daha oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine zam kararı aldı.

Okul servis ücretlerine zam geldi

Buna göre yüzde 28,09 zam yapılan bir alan da servisler.

Okul servis ücreti zammı, ikinci yarı yıl itibarıyla geçerli olacak.

Bu kapsamda velilerin merak ettiği bir konu daha var. O da kilometre başına ne kadar ödeneceği...

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 300 liradan bin 665 liraya yükseldi.

İşte kilometreye göre fiyat listesi;

0-1 kilometre bin 665

3-5 kilometre bin 926 lira

5-7 kilometre 2 bin 8 lira

7-9 kilometre 2 bin 117 lira

9-11 kilometre 2 bin 451 lira

11-13 kilometre 2 bin 821 lira

13-15 kilometre 2 bin 965 lira

15-17 kilometre 3 bin 199 lira

17-19 kilometre 3 bin 384 lira

19-21 kilometre 3 bin 600 lira

21-23 kilometre 3 bin 750 lira

23-25 kilometre 3 bin 896 lira