Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara maaş gibi burs verilecek

YÖK, 2022- 2023 Akademik Yılı'ndan itibaren yerli insan kaynağı ihtiyacına yönelik, üniversitelerde yeni bölümler açarak üniversite- sanayi iş birliği kapsamında yeni burs imkanları sağladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans destek burs süreci bu yıl da sürüyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; bu yıl ilk kez siber güvenlik, bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) programlama ve operatörlüğü, açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi, açık deniz sondaj teknolojisi önlisans programları açılacak.

Bu yıl ilk kez temel bilimlerin yanı sıra yapay zeka mühendisliği bölümlerini seçeceklere de YÖK lisans bursu verilecek.

Bu bölümleri seçen öğrencilere avantaj sağlanacak

YÖK'ün öncü sektörlerle yaptığı iş birlikleri sayesinde petrol, doğalgaz, açık deniz servisleri, harita veya geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği bölümlerini seçen öğrencilere avantajlar sağlanacak.

Yeni burs alanları açılacak

Bugüne dek temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere verilen geri ödemesiz lisans destek bursu, bu yıldan itibaren yapay zeka mühendisliği ve yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını seçen öğrencilere de aynı koşullar altında tanınacak.

Ayrıca, iş birliği protokolü imzalanan ülkelerden gelip devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen uluslararası öğrencilere tanınan burs ile yine iş birliği imzalanan ülkeler öncelikli olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında Türk dili ve edebiyatı, Türkoloji ve Türk dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen 'YÖK Türkoloji Bursu' bu yıl da devam ettirilecek.

Başarılı mühendislik öğrencilerine 6 bin TL burs

Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasındaki protokol uyarınca bu yıl ilk kez belli mühendislik bölümlerini seçecek öğrencilere burslar başlatılacak. Petrol ve doğal gaz sektörü için yerli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla imzalanan iş birliği protokolü ile YKS'de üstün başarı gösteren öğrencilerin, alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor.

2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında uygulanmasına başlanacak protokol uyarınca üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği ve metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan yönergede belirlenen diğer şartlara sahip öğrencilere TP-OTC tarafından aylık 6 bin TL eğitim bursu verilecek.

Ek olarak, YKS yerleştirme sonuçlarında başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede belirlenen diğer şartlara sahip öğrencilere TP-OTC tarafından yine 6 bin TL eğitim bursu verilecek.

Yeni bölümlere kayıt yaptıranlara 3 bin TL burs

Bu yıl ilk kez YKS kılavuzundaki yeni meslek alanı olarak belirlenen açık deniz servisleri önlisans programını seçecek öğrenciler de pek çok avantajdan yararlanacak.

Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda TP-OTC ve YÖK iş birliği ile ilk kez bu yıl açık deniz servisleri önlisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak. Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi olmak üzere iki farklı bölümde başlanacak eğitimlere 30'ar öğrenci yerleştirilecek. Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin TL eğitim bursu verilecek.

İşe alımda öncelikli değerlendirilecekler

Tüm burslar, 12 ay boyunca ödenecek ve eğitim süresince başarıya bağlı olarak devam edecek. Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin, petrol ve doğalgaz alanında sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları da sağlanacak. Önlisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlamaları halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

Madencilik eğitimi alacak öğrenciler

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ile 2020'de imzalanan iş birliği protokolü ile başarılı öğrencilerin maden sektörüne çekilmesi, staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılması ve mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, üniversitelerde madencilikle ilgili bölümleri seçen ilk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara'da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan; YKS başarı sıralamasında ilk 50 binde yer alan adaylara net asgari ücret tutarı kadar; 50 bin 1 ile 65 bin arasında yer alan adaylara net asgari ücret tutarının yarısı kadar ödeme yapılacak.

Tekstil eğitimi alacak öğrenciler

2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerden YKS'de ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla, YKS puanına göre ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar; tekstil mühendisliğine yerleşenler için ilk 20- 50 bin ve deri mühendisliğine yerleşenler için ilk 20- 60 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70'i kadar; tekstil mühendisliği için ilk 50- 80 bin ve deri mühendisliği için ilk 60- 100 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının yüzde 50'si kadar eğitim bursu verilecek.

Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilecek.