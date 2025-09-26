Üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'ne bu yıl hiç öğrenci gelmedi

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, geçen yıl 40 kontenjanına rağmen sadece Kuddusi Çağrı Karakaya (21) ve Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov (21) tarafından tercih edildi.

KONTENJAN BU YIL 10'A DÜŞTÜ

Bölüm yönetimi, düşük tercih nedeniyle 40 kişilik kontenjanı bu yıl 10’a düşürdü. Ancak bu yıl hiçbir öğrenci bölümü tercih etmedi.

MEVCUT ÖĞRENCİLER EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıfta toplam 65 öğrenci bulunuyor. Geçen yıl başlayan Karakaya ve Babanyazov, 40–50 kişilik sınıf ve laboratuvarlarda 17 akademisyen eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.