Yaz tatili Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde dolu dolu geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne gelen çocuk ve gençler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Dolu dolu geçen etkinliklere katılanlar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

TÜM BRANŞLARDA ÜCRETSİZ SPORTİF EĞİTİM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla tatile giren çocuk ve gençler için bu yıl da özel bir program hazırlandı.

Yıl boyunca düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'na en çok yaz aylarında katılım sağlanıyor.

3-18 yaş arası çocuk ve gençlere tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler veriliyor.

"YAZA HAREKETLİ GİRİYORUZ"

'Yaza hareketli giriyoruz' sloganıyla 2 Temmuz'da başlayan eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde yeteneğiyle ön plana çıkanlar spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve okul sporları faaliyetlerine yönlendirilecek.

Ayrıca tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

GENÇLİK YAZ KULÜBÜ'NDE EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü, bu yaz aylarında da uygulanıyor.

Program, ücretsiz olarak 81 ilde hayata geçirildi.

Gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerinde açılan kulüplerde hem eğlenerek öğreniyor hem de gönüllülük faaliyetlerine katılabiliyor.

PROGRAM 10 DÖNEM HALİNDE UYGULANACAK

GSB Gençlik Yaz Kulübü programına özellikle çalışan ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebiliyor.

Başvurular, veli eşliğinde gençlik merkezlerinden yapılabiliyor.

Program, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 30 Haziran-6 Eylül tarihlerinde 10 dönem halinde uygulanacak.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER BULUNUYOR

GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, kişisel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Programın içeriğinde yüzme, voleybol, masa tenisi, oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunuyor.

GÖNÜLLÜLÜK TEMELLİ ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma uygulamalarıyla ise gençlerin ifade ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikimi gibi gönüllülük temelli etkinliklerle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİYLE ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar, bu yıl da 'seyahatsever gençler' için açık olacak.

Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ediliyor.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.

7 Temmuz'da başlayan proje, 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

YAZ GENÇLİK KAMPLARI ÜCRETSİZ DÜZENLENİYOR

Her sene olduğu gibi 2025 yılında da 12-25 yaş arasındaki gençlere yönelik ücretsiz 'Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları' düzenleniyor.

Başvuru yapanlar arasında bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınıyor.

Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanıyor.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

HER KAMP DÖNEMİ 6 GÜN SÜRECEK

Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak.

Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek.

Kamplar hakkında detaylı bilgiler, genclikhizmetleri.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

"UNUTAMAYACAKLARI BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRMELERİ İÇİN İMKAN SUNUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin iyi eğitim alıp donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsediklerini vurguladı.

Gençlerin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı: