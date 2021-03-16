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YDS için geç başvurular başladı
Sınava girmek isteyenler, ÖSYM'nin internet sitesinden saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.
- AA
- 16.03.2021 - 11:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
GEÇ BAŞVURULAR BAŞLADI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
Başvurular, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek.