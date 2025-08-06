Yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenlerin atamaları tamamlandı

Öğretmenler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler arasında il dışı atama yer değişikliği için başvurularını tamamladı..

Ve merakla beklenen il dışı tayin süreci bugün sona erdi..

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alındı.

ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek.

"TALEPLERİ DİKKATE ALDIM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: