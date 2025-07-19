SON DAKİKA! YKS sonuçları açıklandı

Hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük bir heyecanla beklenen haber geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Ersoy, tercih işlemlerinin ise 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

İKİ ALANDA ZİRVEYE ÇIKTILAR

Açıklanan sonuçlara göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Özyurtseven, aynı zamanda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal alanda da birinciliği elde etti.

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde ise birincilik Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat'ın oldu.

YABANCI DİLDE 5 FARKLI ŞAMPİYON

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ise 5 farklı dilde 5 öğrenci birinciliği göğüsledi. Alanlarına göre YDT birincileri ve okulları şöyle sıralandı:

• Almanca: Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul)



• Arapça: Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi / Bursa)



• Fransızca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul)



• İngilizce: Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir)



• Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi / İstanbul)

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan tercih maratonuna girecek.