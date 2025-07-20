YKS'de 40 bin 818 aday sıfır çekti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 maratonu sonuçlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilen, YKS sınavının sonuçları açıklandı.

SONUÇLARA BAZISI SEVİNDİ, BAZISI ÜZÜLDÜ

Sonuçlara sevinen adaylar da oldu, memnun kalmayanlar da...

Sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavı yanlışsız tamamlayarak tam puan ile Türkiye birincisi olanların yanında, bir de hiç doğru soru yapamayarak sıfır çekenler de oldu.

40 BİN 818 ADAY SIFIR ÇEKTİ

Sınavı sıfır doğru ile tamamlayan adayların sayısı ise, 40 bin 818 olarak açıklandı.

YKS'de geçtiğimiz yıl sıfır doğru ile sınavı tamamlayanların sayısı 63 bin 798 iken bu sene 40 bin 818 olarak hesaplandı.

TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

Adaylarının bundan sonraki adımı ise, üniversite tercihi yapmak olacak.

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre, adayların tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.