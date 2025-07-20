YKS'de Türkiye 5'incisi olan Yusuf Arda, başarısını Gazzeli yaşıtlarına adadı

2025 YKS sona erdi ve sonuçları ÖSYM resmi sitesi üzerinden paylaşıldı.

Dereceye girerek hem kendilerini hem ailelerini gururlandıran üniversite adayları, şimdi önlerindeki tercih sürecine odaklanmış durumda.

YKS'DE TÜRKİYE 5.'Sİ OLDU

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu'ndan 2020 yılında mezun olan Özkan, girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Çankırı üçüncüsü olarak Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini (Kartal AİHL) kazandı.

Yoğun çalışma sürecinin ardından girdiği YKS'de sözel puan türünde Türkiye 5'incisi olan Özkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gitmeyi hedefliyor.

OKULUNUN SAĞLADIĞI İMKANLARDAN FAYLANDI

Yusuf Arda Özkan, YKS sürecinde okulunun ve öğretmenlerinin kendisine çok fazla katkı sağladığını söyledi.

Eğitim süresi boyunca okulun her türlü motivasyonu ve imkanı kendilerine sunduğunu belirten Özkan, İstanbul'da okumanın sağladığı imkanlardan da ellerinden geldiğince faydalanmaya çalıştıklarını anlattı.

"İNŞALLAH VATANA, ÜMMETE, MİLLETE HAYIRLI BİR BİREY OLURUM"

Okulun kendilerine çalışma programı sunduğuna işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

Kütüphanemiz, kursumuz hepsi okulumuzun içindeydi. Bana en büyük katkıyı da arkadaşlarım sağladı. Güzel bir ortamda, azimli arkadaşlarla çalışmak çok katkı sağladı. Her biri birbirinden çalışkan, zeki ve birbirimizi de destekleyerek, beraber başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. İnşallah vatana, ümmete, millete hayırlı bir birey olarak bundan sonraki hayatımda da akademide güzel bir yere gelmeyi istiyorum.

"ARKADAŞLARIMLA BİRBİRİMİZİ MOTİVE ETTİK"

Sınava hazırlanma sürecinde arkadaş ortamının kendisini motive ettiğini dile getiren Özkan, "Birbirimizi her zaman gayretle, azimle teşvik ederek bu süreçte ilerledik. Onun dışında okulumuzun da güzel motivasyon araçları vardı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ DÜŞÜNÜNCE, BURUK BİR SEVİNÇ"

Özkan, sonuçtan dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: