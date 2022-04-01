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- YÖK, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili açıklama yaptı
YÖK, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili açıklama yaptı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, yatay geçiş için başvuruların 11-15 Nisan tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.
- AA
- 01.04.2022 - 11:46
- Güncelleme : 01.04.2022 - 12:26
Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) önemli bir açıklama geldi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, söz konusu ülkedeki Türk öğrencilerin yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini söyledi.
11-15 NİSAN'DA BAŞVURU YAPILABİLECEK
Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
Buradaki konuşmasında Özvar, başvuru işlemleri konusundaki tarih aralığını 11-15 Nisan olarak duyurdu.