YÖK'ten 10 yılda 19 milyon öğrenci okulu bıraktı iddiasına yalanlama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “2015-2025 yılları arasında 19 milyondan fazla öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığı” yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

1,4 MİLYON ÖĞRENCİ, EĞİTİMİNİ TAMAMEN BIRAKTI

Açıklamada, 1 Ocak 2015’ten bu yana açıköğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında kendi isteğiyle kaydını sildiren toplam öğrenci sayısının 2 milyon 806 bin 779 olduğu bildirildi.

Bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830’unun başka bir programda kaydı bulunduğu için, fiilen eğitimini tamamen bırakan öğrenci sayısının 1 milyon 400 bin 949 olduğu vurgulandı.

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN SİLİNEN KAYITLAR 4,3 MİLYON

Başarısızlık, ders kaydını yenilememe veya eksik belge gibi nedenlerle üniversiteler tarafından kaydı silinen öğrenci sayısının ise 4 milyon 398 bin 166 olduğu aktarıldı.

10 MİLYON MEZUN, 2 MİLYONA YAKIN YATAY GEÇİŞ

YÖK, belirtilen dönemde 10 milyon 65 bin 72 öğrencinin mezun olduğunu, 1 milyon 986 bin 993 öğrencinin ise yatay geçiş, aktarma veya başka bir programa kayıt yaptırarak yükseköğretimine devam ettiğini açıkladı.

11 BİN 598 ÖĞRENCİ VEFAT ETTİ

Aynı süreçte, 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydının silindiği bildirildi.

19 MİLYON SAYISI NE ANLAMA GELİYOR

Açıklamada, 19 milyon 268 bin 608 sayısının yalnızca “mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, üniversite tarafından kayıt silme, kendi isteğiyle kaydını sildirme ve vefat” gibi nedenlerle yapılan tüm kayıt silme işlemlerinin toplamını ifade ettiği, bunun öğrencilerin üniversiteyi bıraktığı anlamına gelmediği belirtildi.