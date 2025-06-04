Yozgatlı Emir Ali, çobanlık yaparken Türkiye birincisi oldu

İHA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinilçesine bağlı Dişli Köyünde yaşayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emir Ali Dişlioğlu, 11 yaşında gösterdiği başarıyla adından söz ettirdi. Girdiği sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Emir Ali, Türkiye genelinde dereceye girerek çevresinden büyük takdir topladı.

Günlük hayatında derslerinin yanı sıra ailesine de destek olan Emir Ali, keçi, kaz ve tavukların bakımına yardım ediyor, gerektiğinde bahçeyi çapalıyor. Tüm bu sorumluluklarına rağmen derslerini ihmal etmeyen Emir Ali, çalışkanlığı ve disipliniyle yaşıtlarına örnek oluyor. Boş vakitlerinde top oynayıp bisiklet süren Emir Ali, hobilerine de zaman ayırmayı ihmal etmiyor.

"BU BAŞARI SÜRPRİZ OLMADI"

Oğlunun başarısıyla gurur duyan baba Hamza Dişlioğlu, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını, Emir Ali’nin küçük yaşlardan itibaren meraklı ve öğrenmeye hevesli biri olduğunu söyledi:

Bu sonucu bekliyorduk. Daha 4 yaşındayken okuma yazmaya başladı. Tabletine eğitici programlar yükledik, oradan kendi kendine öğrendi. 2 yaşında annesi ona Kuran-ı Kerim okumayı öğretti. Boş zamanlarında bize destek olur, hayvanlarla ilgilenir. Hem derslerine bağlı hem de sorumluluk sahibidir.

"OKUMAYI TELEVİZYON ALT YAZILARINDAN ÖĞRENDİ"

Anne Seher Dişlioğlu da oğlunun başarısına şaşırmadığını belirterek, "Küçük yaşlarda okumaya meraklıydı. Tabletine yüklediğimiz eğitici oyunlarla okumayı çözdü. Televizyon alt yazılarından okumaya çalışırdı. Derslerine düzenli çalıştı ve başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM YAZILIM MÜHENDİSİ OLMAK"

Kendisini disiplinli çalışmasıyla başarıya taşıyan Emir Ali Dişlioğlu ise her gün ortalama üç saat ders çalıştığını ve öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle konuları tekrar ettiğini söyledi. Günlük hayatında aile bireylerine yardım etmeyi de ihmal etmeyen Emir Ali, "Bahçe işlerine ve hayvanlara bakıyorum, kardeşimle ilgileniyorum. Arkadaşlarımla futbol oynuyorum. Henüz tam karar vermedim ama yazılım mühendisi olmak istiyorum. Bu meslek bana hem ilgi çekici hem de geleceği parlak geliyor" diyerek hedeflerinden bahsetti.