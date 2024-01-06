Yusuf Tekin'den dikkat çeken mesaj: Öğretmenliği taçlandıracağız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında Sivas’taki öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik öğretmenlik mesleğini taçlandıracak çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

DHA

Sivas'ta ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Behrampaşa Hanı’nda düzenlenen programda öğretmenlerle buluşan Bakan Tekin, ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ sayesinde istişare kültürünü kurumsal hale getirdiklerini belirtti.

"Kanun teklifini Meclis'e sunacağız"

Yapılan toplantılardaki görüş ve öneriler doğrultusunda birçok uygulamanın hayata geçirildiğine dikkat çeken Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını da dikkate alarak öğretmenlik mesleğini taçlandıracak, mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor. Hazırlıklarımız tamamlandığında ilgili kanun teklifini Meclise sunacağız.

"Müfredat çalışmaları tamamlanmak üzere"

Müfredat çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

Evrensel, millî, manevi ve referans değerlerimizle oluşturulmuş müfredat değişikliği konusunda da gerekli çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Öğrenci ve öğretmenleri tedirgin edecek bir değişiklik yok. Önümüzdeki günlerde müfredat değişikliği konusunda da gerekli açıklamalarımızı yapacağız.

"Bütünleşik bir model geliştireceğiz"

Programda ‘Millî Eğitim Akademisi’ adı altında yeni bir yapı kurulacağını hatırlatan Bakan Tekin şöyle devam etti:

Bu akademinin kurulması önemli bir yenilik olacak. Görev başındaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimi için merkezî ve mahalli kurumsal kapasite güçlendirilerek iş birliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştireceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)