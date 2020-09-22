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    Ziya Selçuk: EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüleceğine dair açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 11:38
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    Ziya Selçuk: EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV 'de yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Bakan Ziya Selçuk, sorunun çözülmesi için gerekli tüm takiplerin yapıldığını belirterek, "Yoğunluk oldu, üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

    Ziya Selçuk: EBA da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor #1

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