Ziya Selçuk: EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor

Ziya Selçuk: EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV 'de yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Ziya Selçuk, sorunun çözülmesi için gerekli tüm takiplerin yapıldığını belirterek, "Yoğunluk oldu, üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.