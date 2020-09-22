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- Ziya Selçuk: EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor
Ziya Selçuk: EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili bütün takipler yapılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüleceğine dair açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 11:38
- Güncelleme : 22.09.2020 - 11:38
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV 'de yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bakan Ziya Selçuk, sorunun çözülmesi için gerekli tüm takiplerin yapıldığını belirterek, "Yoğunluk oldu, üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.