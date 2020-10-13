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    Ziya Selçuk: Eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 11:36
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    Ziya Selçuk: Eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına yönelik açıklama yaptı.

    Bakan Selçuk, Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasının yapıldığını belirtti.

    "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

    Selçuk açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

    "Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor.

    Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız."

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