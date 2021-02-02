Yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula gitmenin zorunlu olmadığını ve devamsızlık sayılmayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin detaylarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bakan Selçuk, köy okullarında 15 Şubat'ta, diğer okullarda 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Okul öncesi eğitime verilen önemin altını çizen Bakan Selçuk, 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarının da açılacağını dile getirdi.

İLKOKULLAR HAFTADA 2 GÜN

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili "İlkokullarımızın açılması kararını verdik, haftanın 2 günü olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk: Okula gitmek zorunlu değil, devamsızlık sayılmayacak VİDEO



VELİ KARARINA BAĞLI DEVAMLILIK

Öğrencinin yüz yüze eğitim hakkına velilerin karar vereceğini dile getiren Selçuk, "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek." dedi.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin, salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında olduğu belirtmek isterim.

23 Mart 2020 tarihinden bu yana olağanüstü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize ve sabırla bize destek veren velilerimize teşekkür ediyorum.





KÖY OKULLARINDA YÜZ YÜZE VE TAM ZAMANLI AÇILMA

15 Şubat Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.





ÖĞRETMENLERİN AŞI PLANLAMASI

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içinde aşı planlaması yapılmaktadır.

Önümüzdeki süreçte farklı sınıf düzeylerinde il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanması kararları alınabilecektir.

Alınan kararın başarıya ulaşabilmesi ve öğrencilerimizin tamamının yüz yüze eğitime geçebilmesi, salgının seyrinin düşüşüne bağlı... Hepinize teşekkür ediyor, dikkat ve özeninizi rica ediyorum."