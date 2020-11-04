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Ziya Selçuk: Okullar çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli

Ziya Selçuk: Okullar çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın için alınan tedbirler sayesinde okullardaki güvenirliğin diğer alanlara göre daha fazla olduğunu açıkladı.