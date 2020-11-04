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- Ziya Selçuk: Okullar çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli
Ziya Selçuk: Okullar çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın için alınan tedbirler sayesinde okullardaki güvenirliğin diğer alanlara göre daha fazla olduğunu açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 04.11.2020 - 11:26
- Güncelleme : 04.11.2020 - 11:48
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda alınan salgın tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, Türkiye genelindeki vaka yükselişine rağmen okulların birçok yerden daha güvenli olduğunu belirtti.
"ÇARŞIDAN, PAZARDAN, SOKAKTAN DAHA GÜVENLİ"
Tedbirlerin artırıldığını vurgulayan Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.