Ziya Selçuk'dan telafi eğitimiyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, eğitimlerin detayları için eba.gov.tr'ye işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"TELAFİ EĞİTİMLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi eba.gov.tr'de."



