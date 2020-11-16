Dolar
7.7178
0.4869%
Euro
9.1435
0.6173%
Altın
1890.9
0.1398%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.877
0.5453%
Bitcoin
126641.47
1.6294%
EXEN Coin
12.21
-1.21%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Ziya Selçuk'tan koronavirüs uyarısı

    Kızılay Meydanı'nda yürüyüş yaptığını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kurallara uyulması gerektiğini, aksi halde eğitimin zora girdiğini kaydetti.
    • AA
    • 16.11.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ziya Selçuk'tan koronavirüs uyarısı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınındaki artışa ilişkin uyarılarda bulundu.

    Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirtti.

    Gözlemlerini paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

    "ÇENE ALTINA İNMİŞ MASKELER..."

    "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."

    Ziya Selçuk tan koronavirüs uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir