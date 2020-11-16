Ziya Selçuk'tan koronavirüs uyarısı

Kızılay Meydanı'nda yürüyüş yaptığını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kurallara uyulması gerektiğini, aksi halde eğitimin zora girdiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınındaki artışa ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirtti.

Gözlemlerini paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

"ÇENE ALTINA İNMİŞ MASKELER..."

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."