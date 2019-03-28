Eğitimde yapay zeka atağı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Bakanlığın Yapay Zeka Stratejisi konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın, dünya teknoloji tartışmalarının merkezinde yer alan, her alanda etkileri bulunacağı öngörülen konulardan biri olduğuna işaret etti.

Yapay Zeka Stratejisi'nde son aşamaya gelindiğini ve bunun yakında kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Selçuk, "Konusunda uzman isimler tarafından hazırlanıyor. Elimizde önemli birikim oluştu. Taslak metni tartışmaya açacağız. Her türlü katkıya açığız. 2020-2040, önümüzdeki 20 yılı düşünüyoruz. Yapay zeka eğitiminde dünya lideri olacağız. Yapay zeka ile yapay zeka çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLER ÇALIŞACAK"

Bu konuda teknoloji şirketleriyle iş birliğine gidileceğini ve süreç odaklı hareket edeceklerini aktaran Selçuk, "Bakanlık eknoparklarda ofisler açacağız, Ar-Ge yapacağız. Girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle bağlantımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Onların mentorluğuna bazı zamanlarda ihtiyacımız olacak. Teknoparklardaki araştırma ofislerimizde öğretmenlerimiz çalışacak." diye konuştu.

"HER AŞAMADA FAYDALANACAĞIZ"

Selçuk, "Bakanlığın her aşamasında yapay zekadan faydalanacağız. Bakanlığın ihtiyaç alanlarını, elimizdeki datayı yapay zekaya öğreterek sorgulayacağız. Yapay zekanın rasyonel çözümleri ve stratejilerine, yönlendirmelerine bakacağız." dedi.



