8 ilde okullara kar tatili

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BATMAN-SASON

Batman’ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

BİNGÖL’ÜN 4 İLÇESİ

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

AĞRI

Ağrı Valiliği, taşımalı sistemle eğitim veren merkeze bağlı köy okullarının yarın tatil edildiğini açıkladı.

ÇORUM-SUNGURLU

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.

ÇANAKKALE-YENİCE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın (salı) tatil edildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

KONYA

Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler beyaza büründü. Etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir, Hadim ve Seydişehir ilçelerinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime Salı günü de ara verildi.

BURSA

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da eğitime bir gün ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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