taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi.

AA | 18.01.2020 - 07:31..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ARTIK ARTIK DAHA HUZURLUYUM"

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

İlginizi Çekebilir
Kına gecelerinde robotlar kullanılacak
İstanbul'da evlilik ve düğün fuarında, kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden "kınacı robotlar" katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Samsung Galaxy Fold'un satış rakamları belli oldu
Samsung’un mobil iş yöneticisi DJ Koh, şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un satış rakamları hakkında açıklama yaptı.
WhatsApp, kullanıcıların karşısına reklam çıkarmaktan vazgeçti
Yeni ortaya çıkan raporlara göre Facebook, gelen tepkiler nedeniyle WhatsApp'ta reklam gösterme işini askıya aldı.
10 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen 10 bilimsel tahmin
Tekno 'on' yazı dizimizin 15. bölümünde, 2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen 10 farklı bilimsel ve teknolojik tahmini sizler için listeledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

54
CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

25
Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

51
Okyanustaki sıcak su yüzünden 1 milyon kuş öldü

Okyanustaki sıcak su yüzünden 1 milyon kuş öldü

6
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ASVEL'e şans vermedi

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ASVEL'e şans vermedi

8
İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

16
Ergin Ataman: Mükemmel bir galibiyet

Ergin Ataman: Mükemmel bir galibiyet

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir