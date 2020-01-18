EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

'Şeytan çıkarma' ayini için 6 çocuk ve 1 kadın öldürüldü

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Morales: Dördüncü kez aday olmam hataydı

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, dördüncü kez başkan adayı olmasını hata olarak değerlendirdi.