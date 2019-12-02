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Egzoz gazı ölçümü yaptırmayanlara 1895 lira ceza geliyor

Yeni denetim sistemiyle; egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlar, trafikte otomatik saptanabilecek.

AA | 02.12.2019 - 11:34..
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Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince, yönetmelikle belirlenmiş olan trafiğe kayıtlı araçların egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin araçtan, yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor. Bu araçlardan otomobiller (ticari hariç), ilk 3 yaştan sonra iki yılda bir periyodik ölçüme tabi olduğu için her yıl yaklaşık 11 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekiyor.

2020 YILINDA OTOMATİK SAPTANACAK

Bakanlık, insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kış şartlarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ile etkisini daha da artıran motorlu taşıt kaynaklı kirliliği önlemek ve vatandaşların artacak cezayla karşı karşıya kalmaması için harekete geçti. Bu kapsamda otomatik plaka tanıma sistemi olan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Sistemi (EGEDES), 1 Ocak 2020 itibarıyla Ankara’da, 6 ay içerisinde de Türkiye genelinde hayata geçecek. Söz konusu sistemle denetimler daha da artırılacak. Plaka tanıma sistemiyle, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlar trafikte otomatik olarak saptanacak ve cezai işlem uygulanacak.

Egzoz gazı ölçümü yaptırmayanlara 1895 lira ceza geliyor

YENİ YILDA CEZALAR ARTIYOR

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası da 1 Ocak 2020’den itibaren artacak. Yılbaşından itibaren ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine 1.895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira ceza uygulanacak.

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